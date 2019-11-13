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На рынке жилья в Минске цены растут
На рынке жилья в Минске цены растут. Но это касается только б/у сектора. Специалисты отмечают увеличение стоимости столичного квадрата на вторичке за семь дней на 0,4 %, и такой тренд сохраняется уже третью неделю подряд. В итоге сегодня квадрат б/у в Минске стоит 1386 долларов. В новостройках цена квадратного метра стоит на месте - по столице в среднем 1316 долларов.
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