Такая погода на руку аграриям. Жатва завершается. Без потерь надо убрать оставшийся урожай зерновых.



На сегодня каравай-2019 весит 5 928 тысяч тонн. Еще предстоит убрать 13 процентов площадей. Брестская область кампанию по сбору зерновых почти завершила. На последних гектарах работы ведут гродненские аграрии. А вот витебским еще предстоит жатва на трети площадей.