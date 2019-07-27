До 32 градусов тепла ожидается в Беларуси. Это не может не радовать хлеборобов. Ведь у них сейчас самая жарка пора.



На сегодня намолочено 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Убрано 32 % площадей. Большая часть хлеба собрана в Брестском регионе. Полумиллионный рубеж преодолели гродненские аграрии. К этой отметке близок и столичный регион. Гомельские хозяйства намолотили 285 тысяч тонн нового урожая. В Могилевской области скошено 175 тысяч тонн зерна, в Витебской - 103 тысячи. Средняя урожайность по стране на сегодняшний день - 33,2 центнера с гектара.