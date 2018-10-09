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На сегодня в Минской области убрана половина площадей сахарной свеклы

Кстати, на плечах механизаторов и их тракторов "Беларус" в эти дни и уборка сахарной свеклы. На сегодня в Минской области убрана половина площадей с этой культурой. Средняя урожайность сладких корней - 430 центнеров с гектара. А во многих хозяйствах Слуцкого района она превышает и 600.

С сентября по декабрь почти в круглосуточном режиме свеклу со всей страны принимает Слуцкий сахарный комбинат. У крупнейшего белорусского предприятия-переработчика появился новый цех для мытья свеклы. Такая модернизация позволит выйти на более высокий уровень производства, а в перспективе улучшить и качество готовой продукции.

Также на заводе установили и новую линию, где упаковывают свекольные отходы в стретч-пленку. Так называемый жом - это полезный корм для скота. Часть такой продукции экспортируется.

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