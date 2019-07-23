На сегодня вес каравая составляет миллион 540 тысяч тонн зерна

Уже обмолочено 22 % площадей. Лидирует Брестская область - здесь уже собрано более полумиллиона тонн зерна. За ней идет Минский регион - на его счету 308 тысяч тонн. На третьем месте Гродненская область - 286 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по стране – 34,2 центнера с гектара.



