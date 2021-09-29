3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На севере Беларуси идет массовая уборка овощей открытого грунта
На севере страны идет массовая уборка овощей открытого грунта. Уже убрана четверть площадей, занятых свеклой, морковью, луком, капустой. Урожайность - 300 центнеров с гектара. Это ниже по сравнению с прошлым годом - сказывается засушливое лето. Самые крупные овощные плантации в Полоцком, Оршанском и Витебском районах. В кооперативе "Ольговское" в уборке корнеплодов помогают студенты и учащиеся.
60 кг томатов с квадратного метра
Заготовкой витаминной продукции активно занимаются и хозяйства, где выращивают тепличные культуры. В этом сезоне в "Рудаково" с квадратного метра получили по 60 кг томатов. Первый урожай сняли в апреле. Плоды собирают три раза в неделю. Щедрый сезон продлится до ноября.
Лиана за год вырастает 10-11 метров, это 25-26 кистей на одном растении. Не менее 20 кг собираем с одного растения.
Под стеклянной крышей также выращивают огурцы. Продукция поступает в торговые сети региона, часть урожая продают и на экспорт.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов