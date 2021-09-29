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На севере Беларуси идет массовая уборка овощей открытого грунта

На севере страны идет массовая уборка овощей открытого грунта. Уже убрана четверть площадей, занятых свеклой, морковью, луком, капустой. Урожайность - 300 центнеров с гектара. Это ниже по сравнению с прошлым годом - сказывается засушливое лето. Самые крупные овощные плантации в Полоцком, Оршанском и Витебском районах. В кооперативе "Ольговское" в уборке корнеплодов помогают студенты и учащиеся.

60 кг томатов с квадратного метра

Заготовкой витаминной продукции активно занимаются и хозяйства, где выращивают тепличные культуры. В этом сезоне в "Рудаково" с квадратного метра получили по 60 кг томатов. Первый урожай сняли в апреле. Плоды собирают три раза в неделю. Щедрый сезон продлится до ноября.

Лиана за год вырастает 10-11 метров, это 25-26 кистей на одном растении. Не менее 20 кг собираем с одного растения.
Раиса Крупатина, начальник производства тепличного комбината УП "Рудаково"

Под стеклянной крышей также выращивают огурцы. Продукция поступает в торговые сети региона, часть урожая продают и на экспорт.

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