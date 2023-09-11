На севере страны продолжается кормозаготовка - идет уборка трав и кукурузы. Техника в полную силу задействована и на севе озимых культур - от командной работы сейчас зависит вес каравая 2024 года. Некоторые районы Витебской области приступили к уборке гречихи. Культура рентабельная, поэтому выращивают не эксперимента ради, а для получения прибыли. Репортаж с полей севера страны подготовила Марина Романовская.

На полях хозяйства "Ильюшинский" сев озимого ячменя. Площади под него увеличили, причем значительно, во всем районе. Эти гектары в агросезоне-2024 уберут в числе первых. Культура ранняя, в ней аграрии видят множество плюсов.



Не менее важная задача - заготовка кормов. Поэтому работают в полную силу. В основе меню шеститысячного поголовья Ушачского района клевер и тимофеевка.



От сбалансированности кормов напрямую зависит успех в животноводстве. Первый укос из-за продолжительной засухи сложно назвать удачным. Поэтому аграрии наверстывают во время третьего и второго.



На этих полях в погожие дни тоже стоит гул. Но пока не техники, а пчел, которые опыляют гречиху. Местные пчеловоды заблаговременно интересуются, где будет посеяна культура, чтобы выставить рядом ульи. Посевы на этих полях находятся в двух фазах развития растений - от цветения до созревания. Поэтому с уборкой пока торопиться не стоит.



Гречиху сеют практически все районы Витебской области. Самые большие поля в Ушачском - культуру здесь возделывают все хозяйства. Для уборки этой осенью более 300 га.



Гречиха - культура рентабельная, почвы в Ушачском районе подходящие. Еще один плюс: гречиха является хорошим предшественником для других сельскохозяйственных культур.



Опыт возделывания на продовольственные цели гречихи в районе есть. Крупу продавали на ярмарках, использовали для питания работников местных хозяйств. Уже совсем скоро на эти поля придут зерноуборочные комбайны. Ну а в качестве бонуса - гречишный мед. Сладкий урожай тоже обещает не подвести.

