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На сколько лет Турции хватит запасов черноморских месторождений газа

Запасы газовых месторождений в Черном море обеспечат домохозяйства в Турции топливом на 33 года. В общей сложности в территориальных водах страны более 700 миллиардов кубометров, их стоимость оценивается в триллион долларов. Сейчас работы на месторождениях продолжаются, правительство планирует подключить черноморский газ к национальной энергетической сети в конце марта. В последующие годы производство газа в стране достигнет пика, считают в местном издании.

Фото с сайта pixabay.com

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