На сколько лет Турции хватит запасов черноморских месторождений газа

Запасы газовых месторождений в Черном море обеспечат домохозяйства в Турции топливом на 33 года. В общей сложности в территориальных водах страны более 700 миллиардов кубометров, их стоимость оценивается в триллион долларов. Сейчас работы на месторождениях продолжаются, правительство планирует подключить черноморский газ к национальной энергетической сети в конце марта. В последующие годы производство газа в стране достигнет пика, считают в местном издании.