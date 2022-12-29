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На сколько лет Турции хватит запасов черноморских месторождений газа
Запасы газовых месторождений в Черном море обеспечат домохозяйства в Турции топливом на 33 года. В общей сложности в территориальных водах страны более 700 миллиардов кубометров, их стоимость оценивается в триллион долларов. Сейчас работы на месторождениях продолжаются, правительство планирует подключить черноморский газ к национальной энергетической сети в конце марта. В последующие годы производство газа в стране достигнет пика, считают в местном издании.
Фото с сайта pixabay.com
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