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На сколько в Беларуси вырастут зарплаты бюджетников в 2023 году
Минтруда анонсировало рост зарплат бюджетников в этом году. Динамика составит 16%. На зарплаты в таких отраслях, как здравоохранение, образование, культура, спорт и соцобслуживание, предусмотрено больше 15,5 млрд рублей.
Напомним, с начала года изменился размер базовой ставки. Сейчас она составляет 228 рублей.
Фото:pixabay.com
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