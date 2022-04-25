На Солигорской птицефабрике начала действовать линия по производству вареных перепелиных яиц
Новые ниши нашего агропромышленного комплекса. На Солигорской птицефабрике начала действовать линия по производству вареных перепелиных яиц. Техника высокорезультативная - в час 25 тысяч штук готового продукта. Он ко всему экспортный - 80 процентов копченых яиц перепелки продают в Россию, также они по вкусу и потребителям из Арабских Эмиратов. Кроме того, в Солигорском районе в планах реализовать проект по строительству самой большой в стране инновационной фермы, где будут производить перепелиные яйца.
На одной площадке будет инкубатор для воспроизводства, а на второй будут содержаться максимально 980 тысяч голов птицы. И мы будем в день получать 650-700 тысяч яиц. Есть амбициозные планы по селекции - получить кросс белорусской перепелки под наши потребности.
Среди новинок - сырые фермерские куриные яйца. А такой полезный продукт, как вареные перепелиные яйца, все более популярен и у детей. Из Солигорска их поставляют в столицу для питания школьников.