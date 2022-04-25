На Солигорской птицефабрике расширяют премиум-ассортимент и вместе с ним рынки сбыта

Предприятия АПК Минской области расширяют ассортимент продукции, а вместе с ним и рынки сбыта. Так, на Солигорской птицефабрике открыли новую линию по производству вареных перепелиных яиц. 80 % копченых продают в Россию, также они пришлись по вкусу и потребителям из Объединенных Арабских Эмиратов. В Солигорском районе в планах реализовать и проект по строительству самой большой в нашей стране инновационной перепелиной фермы. С подробностями Алексей Кондратенко (видео).