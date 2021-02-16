3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На совещании Президента озвучены варианты развития мотовелозавода
- сегодня о судьбе и белорусского "Аиста", и всего предприятия говорили во Дворце Независимости.
Предприятие - с историей и брендом, известным со времен Союза. Но финансово-экономические показатели далеки от желаемых. Доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается. Лишь один из пяти велосипедов на улицах страны - с отечественного конвейера. Среди проблем, озвученных Главой государства, - утрата ключевого звена - конструкторского бюро. Сегодня завод занимается сборкой из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %, спрос на велосипеды растет, и важно не упустить такую возможность. Проблемы предприятия одной сборкой не решить, подчеркнул Александр Лукашенко, но и о приватизации речь не идет.
Президент о приватизации мотовелозавода: Даже не рассчитывайте
"Если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о МАЗе БелАЗе и др. - это бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Нельзя его потерять. И на ВНС мы договорились: нужно развивать те направления, где мы имеем компетенции".
"Мотовело": Прорабатывается стратегия развития завода
Среди проблем "Мотовело" - долги, а также пустующие заводские площади фактически в центре столицы. Правительству поручено рассмотреть варианты, как использовать эту площадку с пользой для государства и людей. Перед участниками совещания Президент поставил ряд четких вопросов. Все они касаются стратегии развития предприятия.
А. Лукашенко: Хотелось бы видеть комплексный бизнес-план
"Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь - очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную и эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании".
Озвучены предложения по развитию "Мотовело"
Как сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, на совещании озвучено несколько вариантов развития завода. Главный вывод - предприятию быть.
Александр Лукашенко намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера