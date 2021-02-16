На совещании Президента озвучены варианты развития мотовелозавода

- сегодня о судьбе и белорусского "Аиста", и всего предприятия говорили во Дворце Независимости.

Предприятие - с историей и брендом, известным со времен Союза. Но финансово-экономические показатели далеки от желаемых. Доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается. Лишь один из пяти велосипедов на улицах страны - с отечественного конвейера. Среди проблем, озвученных Главой государства, - утрата ключевого звена - конструкторского бюро. Сегодня завод занимается сборкой из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %, спрос на велосипеды растет, и важно не упустить такую возможность. Проблемы предприятия одной сборкой не решить, подчеркнул Александр Лукашенко, но и о приватизации речь не идет.

Президент о приватизации мотовелозавода: Даже не рассчитывайте

"Если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о МАЗе БелАЗе и др. - это бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Нельзя его потерять. И на ВНС мы договорились: нужно развивать те направления, где мы имеем компетенции".



"Мотовело": Прорабатывается стратегия развития завода

Среди проблем "Мотовело" - долги, а также пустующие заводские площади фактически в центре столицы. Правительству поручено рассмотреть варианты, как использовать эту площадку с пользой для государства и людей. Перед участниками совещания Президент поставил ряд четких вопросов. Все они касаются стратегии развития предприятия.

А. Лукашенко: Хотелось бы видеть комплексный бизнес-план

"Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь - очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную и эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании".



Озвучены предложения по развитию "Мотовело"

Как сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, на совещании озвучено несколько вариантов развития завода. Главный вывод - предприятию быть.