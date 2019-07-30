На совещании у Президента говорили о начале развития в Беларуси биотехнологической отрасли

Еще одна важная тема сегодня в центре внимания Президента. Во Дворце Независимости говорили о продовольственной безопасности и начале развития в стране биотехнологической отрасли. В Беларуси создают предприятие завтрашнего дня. Новый комплекс, который возводят в Пуховичском районе, будет перерабатывать 250 тысяч тонн зерна в год, в основном пшеницу и тритикале. И производить незаменимые для сельского хозяйства аминокислоты и комбикорма. Главные вопросы, которые обсудили во время совещания, -ход реализации проекта, подготовка кадров и реализация готовой продукции. До 80 % планируют продавать в Россию, Китай, Украину и страны Евросоюза.