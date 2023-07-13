На старте массовой жатвы. Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля

Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля на массовую жатву. Всего задействуют более 1700 комбайнов. Кстати, в нынешнем году автопарк центрального региона пополнят 130 новых машин Гомсельмаша. Сейчас завершают обмолачивать озимый ячмень. Его средняя урожайность 40 центнеров с гектара.