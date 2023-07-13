ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На старте массовой жатвы. Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля

Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля на массовую жатву. Всего задействуют более 1700 комбайнов. Кстати, в нынешнем году автопарк центрального региона пополнят 130 новых машин Гомсельмаша. Сейчас завершают обмолачивать озимый ячмень. Его средняя урожайность 40 центнеров с гектара.

Первыми начинают жатву аграрии южных районов, не менее результативны и хозяйства на севере области. Из аграрного Мядельского района репортаж Алексея Кондратенко (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все