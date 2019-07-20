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На связи со студией декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский

Безусловно, Форум регионов Беларуси и России активно обсуждает и экспертное сообщество. Прежде всего аналитики оценивают главную цифру - сумму, на которую подписаны контракты. И это больше чем полмиллиарда долларов. Много это или мало?

Обсудим прямо сейчас с деканом факультета международных отношений БГУ Виктором Шадурским. Он на связи с нашей студией.

Виктор Геннадьевич, с финансовой точки зрения можно назвать форум успешным? (видео).

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