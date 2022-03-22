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На "ТИБО-2022" будут представлены практические решения в области цифровизации

Выставку ТИБО-2022 планируется провести с 6 по 10 июня. На ней будут представлены практические решения в области цифровизации. Важно, чтобы новые продукты шли на пользу промышленности, ведь внедрение инноваций в производство - одна из главных задач для отрасли. В повестке - форумы и круглые столы, где участники будут делиться передовым опытом. В нынешнем году ТИБО пройдет уже в 28-й раз.

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