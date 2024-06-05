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На "ТИБО" презентуют лучшие решения и отраслевые новинки - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", сообщает БЕЛТА.
"За три десятилетия своей работы он по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствуя динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех сфер нашей жизни", - говорится в приветствии.
На "ТИБО" презентуют лучшие решения и отраслевые новинки, получающие в дальнейшем массовое распространение, отметил Президент. Еще одно ключевое направление форума - диалог между государством, бизнесом, наукой и обществом.
"На фоне сложившейся геополитической обстановки основная тематика нынешнего мероприятия - обеспечение кибербезопасности и укрепление технологического суверенитета, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Убежден, гости и участники по достоинству оценят научно-технологические достижения белорусских разработчиков, сформируют новые деловые связи с перспективой практической пользы как для рядового потребителя, так и для страны в целом".
Глава государства пожелал участникам и гостям форума продуктивных дискуссий, свежих идей и реализации всех намеченных планов.
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