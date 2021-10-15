На упаковку белорусских продуктов нанесут специальный QR-код

Национальный форум пищевой промышленности Food Prom поможет выработать стратегию для улучшения продаж отечественной продукции. Об этом заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен: "Мы производим качественную продукцию, но еще надо уметь ее рекламировать, правильно представить".

Глобальная задача - увеличить количество белорусских товаров на полках магазинов, при этом сохраняя качество и доступные цены для людей. О том, как это сделать, и говорили на форуме. Антон Малюта расскажет подробности (видео).