На уровне Президента Беларуси вернулись к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи

Вопросы многоплановые: от системы закупок и управления жилфондом до финансовой грамотности белорусов. Вернулись и к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи.

Предлагается его открыть на базе существующего Минсвязи. Важно, чтобы цифровая сфера не только улучшала быт белорусов, но и повышала их благосостояние (через высокоэффективные производства). К решению еще одного вопроса подвели события 2020 года. Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества.