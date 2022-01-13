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На уровне Президента Беларуси вернулись к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи

Президент провел совещание с руководством правительства.

Вопросы многоплановые: от системы закупок и управления жилфондом до финансовой грамотности белорусов. Вернулись и к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи.

Предлагается его открыть на базе существующего Минсвязи. Важно, чтобы цифровая сфера не только улучшала быт белорусов, но и повышала их благосостояние (через высокоэффективные производства). К решению еще одного вопроса подвели события 2020 года. Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества.

Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ

Помогут белорусам разобраться в современных экономических тенденциях, инвестиционных инструментах и кредитовании. Задача государства - сформировать действенный институт консультирования и таким образом повысить уровень финансовой грамотности населения.

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