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На VI Форуме регионов Беларуси и России заключено более 80 новых соглашений
В северной столице России завершился Форум регионов Союзного государства. Запомнится он как минимум двумя стратегическими заявлениями. Во-первых, решено уже в этом году снять основные противоречия в экономике и выйти на новую программу развития. Откладывать конкретику больше нельзя: народы устали от неопределенности. Во-вторых, в обновленной интеграции будет создаваться общее культурное и гуманитарное пространство - от медиа до инкубаторов молодежного бизнеса и общего банка стартапов. Андрей Кривошеев - о главных решениях из Санкт-Петербурга.
Началонового качества интеграции
Таврический дворец в Санкт Петербурге и VI Форум регионов России и Беларуси здесь должны стать началом нового качества интеграции. Без изъятий, барьеров и ограничений и с новой глубокой стратегией развития. Крайний срок - 8 декабря текущего года. В этот день отметим 20-ю годовщину союзного договора, так что символично подчистить все хвосты противоречий именно к этой серьезной дате.
Дату 8 декабря называют в Таврическом дворце оба лидера, подстегивая тем самым правительства как можно быстрее снять все барьеры. До насыщенных дней форума заявлялось: соглашения готовы на 90 %. Хотя и такие недоработки - это слишком много. Ведь над интеграцией трудимся без малого два десятилетия, и народы двух стран устали ждать волевых решений.
От волокиты по не самым значительным, но раздражающим вопросам устали не только люди, бизнес, но и самые выдержанные - ученые. Две академии наук на форуме подписали соглашение. Наработок от земли до космоса - на миллиарды долларов. А конкретных союзных проектов - единицы.
Есть инициативы на десятилетия вперед
Всего на форуме заключено более 80 новых соглашений. Есть инициативы на десятилетия вперед. Например, скоростной железнодорожный коридор, чтобы связать Минск, Москву и Питер. Или кластер льна - от науки до прилавка. Или фармацевтический альянс Витебска и северной столицы.
Малый срок - до 8 декабря, чтобы выйти на качественно новый уровень интеграции, участников форума не смущает. Говорят так: это не разовое решение в рамках пусть насыщенных, но коротких трех дней в Питере. Это стратегия, которую мы пронесли через все 20 лет нашего договора.
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