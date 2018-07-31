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На Витебской гидроэлектростанции прошла церемония закрытия контракта по строительству объекта

Генеральным подрядчиком выступала Китайская национальная корпорация по электроэнергии. За год станция способна вырабатывать более 130 миллионов киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией, например, весь Витебский район.

В Витебской области на реке Западная Двина предусмотрено строительство целого каскада гидроэлектростанций. Уже работает Полоцкая ГЭС. Идет поиск инвестора для возведения гидроузла в районе Бешенковичей.

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