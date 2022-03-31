На внутреннем рынке Беларуси за месяц снизилась стоимость хвойных лесоматериалов

Стоимость хвойных лесоматериалов за месяц на внутреннем рынке снизилась и достигла уровня марта 2021 года. Покупатели после непродолжительной паузы вновь вернулись на биржу, а продавцы стали гибче в вопросах снижения стоимости сырья. Такие выводы можно сделать по итогам последних торгов на Белорусской универсальной товарной бирже. Как показывает аналитика Минлесхоза, снижение в течение месяца произошло по всем представленным позициям лесоматериалов круглых хвойных пород.