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На внутреннем рынке Беларуси за месяц снизилась стоимость хвойных лесоматериалов
Стоимость хвойных лесоматериалов за месяц на внутреннем рынке снизилась и достигла уровня марта 2021 года. Покупатели после непродолжительной паузы вновь вернулись на биржу, а продавцы стали гибче в вопросах снижения стоимости сырья. Такие выводы можно сделать по итогам последних торгов на Белорусской универсальной товарной бирже. Как показывает аналитика Минлесхоза, снижение в течение месяца произошло по всем представленным позициям лесоматериалов круглых хвойных пород.
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