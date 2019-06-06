На выставке "Белагро-2019" вручили титул лучшей корове Беларуси

Есть что показать и в белорусской селекции. На международной выставке "Белагро" сегодня демонстрировали успехи отрасли. Здесь прошел самый зрелищный и уже полюбившийся посетителям конкурс. Выбирали лучшую буренку страны. За дефиле самых красивых животных страны наблюдала и наша съемочная группа. Ольга Анищенко продолжит тему.



Казалось бы, что может быть проще? Вывести животных на такой импровизированный подиум, а жюри повнимательнее присмотрится к конкурсанткам. Но нет! Здесь очень дотошно осматривают каждое животное, затем жюри долго совещается, спорит, прежде чем вынести окончательный вердикт. А каждое хозяйство, кстати, выбирает свою претендентку едва ли не целый год.



Здесь лучшие буренки готовятся к выходу. Страну представляют 24 коровы. Каждый регион привез на "Белагро" животных, которыми по праву гордится.



Рядом с каждой буренкой самые приближенные. Те, кто всегда рядом. Доит, кормит, досматривает. Особенно плотная подготовка весь последний месяц. Не разлучаются ни на день.



Модели, конечно, стараются. Зрители болеют. Ведущий даже просит потише. Мол, для животных все это внимание - лишний стресс. Даже самые подготовленные порой смущаются такой славы.

У жюри в активе18 критериев

Важно, как буренка выглядит. Внешность должна быть безупречной. Модель все-таки.

Высокие удои - еще один важный критерий. Учтут не только количество молока, но и качество продукта. Жирность, вкус, содержание белка - все должно быть в правильной пропорции.





Победительницу-2019зовут Маланка

Несколько конкурсных часов миновали. Вот она, победительница-2019. Супермисс зовут Маланка. Красота, конечно, дело вкуса, хотя специалисты готовы здесь спорить. А вот с чем точно не поспоришь, так это с высокой продуктивностью. Так вот Маланка дает каждый день более 40 литров молока.

Гран-при - у фермы "Мухавец



И это только начало. Корова так называемой первой лактации. Т.е. дальше надои будут только расти. Гран-при - у фермы "Мухавец", это на Брестчине. Регион, который год отличается самой высокой продуктивностью. Оттуда победительница родом. И таких красоток, уверяют в хозяйстве, хватит на любой аграрный конкурс красоты.



Вообще состязание - это демонстрация успехов отечественной селекции. Племенные буренки - это кропотливая работа лучших специалистов страны. Их успехи позволяют добиваться высоких удоев не просто увеличением поголовья молочного скота, а повышением продуктивности стада.

Спрос на белорусский скот растет