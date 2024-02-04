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На выставке "Белагро-2024" СООО "Элезер" представит все свои новинки
Белорусские машиностроители готовятся к весенним и летним полевым работам нового агросезона.
Так, предприятие из Дзержинска предлагает, в том числе, и инновационные разработки. Это 12-метровая сеялка "Верас". Она обеспечивает высокую точность даже в широком диапазоне (при норме от 1 до 400 килограммов на гектар). Уже есть договоренности на поставки в регионы страны трех десятков разных новых почвообрабатывающих агрегатов.
Всего же в багаже СООО "Элезер" свыше 50 моделей сельхозмашин и оборудования. В серийное производство на заводе вышел и сепаратор зерна серии «Мега» для очистки зерновых.
Андрей Князев, гендиректор СООО "Элезер":
Нашим конкретным преимуществом является то, что мы имеем возможность предложить аграриям не просто отдельные машины, а предоставить именно систему машин для возделывания определенных культур под конкретную технологию. Уже в первом квартале 2024 года мы завершим разработку еще одной модели широкозахватной пневматической сеялки, а также двух сепараторов зерна. Эти новинки мы представим на выставке "Белагро-2024".
Сегодня масштабно модернизируется и завод "Амкодор-Семаш". Здесь устанавливают высокоточное оборудование и станки, которые могут производить детали и для других машиностроителей страны. Это реализация программы "Один район - один проект".
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