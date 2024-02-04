На выставке "Белагро-2024" СООО "Элезер" представит все свои новинки

Нашим конкретным преимуществом является то, что мы имеем возможность предложить аграриям не просто отдельные машины, а предоставить именно систему машин для возделывания определенных культур под конкретную технологию. Уже в первом квартале 2024 года мы завершим разработку еще одной модели широкозахватной пневматической сеялки, а также двух сепараторов зерна. Эти новинки мы представим на выставке "Белагро-2024".