ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На выставке "Белагро-2024" СООО "Элезер" представит все свои новинки

Белорусские машиностроители готовятся к весенним и летним полевым работам нового агросезона.

Так, предприятие из Дзержинска предлагает, в том числе, и инновационные разработки. Это 12-метровая сеялка "Верас". Она обеспечивает высокую точность даже в широком диапазоне (при норме от 1 до 400 килограммов на гектар). Уже есть договоренности на поставки в регионы страны трех десятков разных новых почвообрабатывающих агрегатов.

Всего же в багаже СООО "Элезер" свыше 50 моделей сельхозмашин и оборудования. В серийное производство на заводе вышел и сепаратор зерна серии «Мега» для очистки зерновых.

Андрей Князев, гендиректор СООО "Элезер":

Нашим конкретным преимуществом является то, что мы имеем возможность предложить аграриям не просто отдельные машины, а предоставить именно систему машин для возделывания определенных культур под конкретную технологию. Уже в первом квартале 2024 года мы завершим разработку еще одной модели широкозахватной пневматической сеялки, а также двух сепараторов зерна. Эти новинки мы представим на выставке "Белагро-2024".

Сегодня масштабно модернизируется и завод "Амкодор-Семаш". Здесь устанавливают высокоточное оборудование и станки, которые могут производить детали и для других машиностроителей страны. Это реализация программы "Один район - один проект".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все