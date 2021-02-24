На выставке продуктов Gulfood в Дубае представлены представлены 25 белорусских компаний

Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 компаний, некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт имеет сертификат "Халяль". Деловая программа белорусской делегации включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.



К слову, ежегодно в крупнейшей в мире и одной из самых престижных экспозиций продуктов питания и напитков участвует около 5 тысяч компаний из 85 стран.



