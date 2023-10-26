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На выставке в Шанхае белорусские продукты питания представят более 30 компаний

Более 30 белорусских компаний из разных областей представят свою продукцию на Китайской международной выставке импорта. От Минской области будут крупнейшие производители молочной продукции. Привезут в Шанхай не только сухое молоко, но и новые сыры, молоко для детского питания, сливки и замороженные сырки. Также к выставке готовят линейку безлактозной молочной продукции, сухие и цельномолочные продукты. Кроме этого, компании проведут презентации. Гостям предложат дегустации мясной продукции, кондитерских изделий и сухих завтраков.

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