На X Форуме регионов Беларуси и России могут заключить контрактов на $1,5 млрд

Итогом Х Форума регионов Беларуси и России может стать подписание контрактов на сумму полтора миллиарда долларов. Об этом говорили на совместном заседании организационных комитетов по подготовке и проведению юбилейного форума. Накануне в Уфе еще раз сверили часы. Участники встречи осмотрели место проведения предстоящего мероприятия и обсудили насыщенную деловую программу. Она включает в себя выставку, которая объединит десятилетнее сотрудничество двух стран, а также открытие совместного предприятия "Амкодор". Запланирована и масштабная культурная программа. Будет организован фестиваль этнических культур "Улица дружбы". Также в рамках форума планируется обсуждение гуманитарной сферы. А именно развитие единого научно-технического пространства. Уже есть союзные программы в сфере нано- и биотехнологий, а также космоса. Еще одна важнейшая тема - патриотическое воспитание молодежи. Одной из ключевых станет секция, посвященная единой промышленной политике.