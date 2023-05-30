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На X Форуме регионов Беларуси и России могут заключить контрактов на $1,5 млрд
Итогом Х Форума регионов Беларуси и России может стать подписание контрактов на сумму полтора миллиарда долларов. Об этом говорили на совместном заседании организационных комитетов по подготовке и проведению юбилейного форума. Накануне в Уфе еще раз сверили часы. Участники встречи осмотрели место проведения предстоящего мероприятия и обсудили насыщенную деловую программу. Она включает в себя выставку, которая объединит десятилетнее сотрудничество двух стран, а также открытие совместного предприятия "Амкодор". Запланирована и масштабная культурная программа. Будет организован фестиваль этнических культур "Улица дружбы". Также в рамках форума планируется обсуждение гуманитарной сферы. А именно развитие единого научно-технического пространства. Уже есть союзные программы в сфере нано- и биотехнологий, а также космоса. Еще одна важнейшая тема - патриотическое воспитание молодежи. Одной из ключевых станет секция, посвященная единой промышленной политике.
Форум станет настоящим праздником дружбы народов. Планируется подписание ряда соглашений в сфере туризма. Кстати, сейчас совместно с коллегами из Башкирии прорабатывается вопрос открытия второго регулярного рейса в неделю по маршруту Уфа - Минск. Увеличение частоты перелетов позволит организовать удобную логистику для делегатов форума, а также участников культурной и спортивной программ. Х юбилейный форум пройдет в Уфе с 26 по 28 июня.
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