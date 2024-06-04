На заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики 5 июня обсудят применение законодательства в области мелиорации и эффективное использование таких земель

Учитывая, что объем работы достаточно большой на 2021-2025 годы, на совещании с ноября 2022 года Президентом страны было принято решение по вопросам мелиорации земель - увеличить объемы мелиорации в три раза относительно 2021 года. В 2021-м мы сделали 27 тыс. гектаров, то предстояло обеспечить 81 тыс. И чтобы за пятилетку нам выполнять 412 тыс. гектаров, нам надо, начиная с 2023 года по 2025 год выполнять по 110 тыс. гектаров мелиорации.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси