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На заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики 5 июня обсудят применение законодательства в области мелиорации и эффективное использование таких земель
В Беларуси в 2024 году планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров мелиорированных земель. То, что необходимо навести порядок на земле, и каждый ее кусочек должен использоваться на благо страны, - требование Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня почти 40 % всех сельхозугодий в Беларуси - мелиорированные земли. А это 2 млн 810 тыс. гектаров - цифры более чем внушительные. В Брестской, Гомельской и Минской областях сосредоточена основная часть таких земель. На них производят треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства.
И задача сегодня - не только обеспечить должный уход за этими территориями, но и постепенно расширять площади плодородных земель. Для этого в отрасли постоянно внедряются новые технологии. В том числе продолжается реконструкция мелиоративных систем и закупка новой техники. Только за 2 последних года было приобретено более 1 тыс. единиц отечественной техники.
Учитывая, что объем работы достаточно большой на 2021-2025 годы, на совещании с ноября 2022 года Президентом страны было принято решение по вопросам мелиорации земель - увеличить объемы мелиорации в три раза относительно 2021 года. В 2021-м мы сделали 27 тыс. гектаров, то предстояло обеспечить 81 тыс. И чтобы за пятилетку нам выполнять 412 тыс. гектаров, нам надо, начиная с 2023 года по 2025 год выполнять по 110 тыс. гектаров мелиорации.
О практике применения законодательства в области мелиорации и эффективного использования таких земель будут говорить 5 июня в Любани - там пройдет заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Участники не только рассмотрят положение дел в районе, но и обсудят перспективы вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения, а также проверят, как выполняются поручения главы государства по вопросам мелиорации земель.
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