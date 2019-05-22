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Реальные доходы населения выросли почти на 8 %
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Новый этап в импортозамещении может стать одной из тем для обсуждения на встрече Лукашенко и Путина
Президент Беларуси: Будущий год будет непростым, поэтому традиционные рынки нужно расширять
Лукашенко о машиностроении: Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения
Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
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Матусевич рассказал, сколько стоит легализация земельного участка в разных областях Беларуси
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