На жестком контроле: 4 руководителя свинокомплексов Гомельской области в 2022 году были сняты с должностей за фальсификацию данных

Четыре руководителя свинокомплексов Гомельской области в 2022 году были лишены своих должностей за фальсификацию данных. Об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий. На объектах выявили ряд нарушений, в том числе подтвердились факты приписок и сокрытия падежа.