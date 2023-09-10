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На жестком контроле: 4 руководителя свинокомплексов Гомельской области в 2022 году были сняты с должностей за фальсификацию данных

Четыре руководителя свинокомплексов Гомельской области в 2022 году были лишены своих должностей за фальсификацию данных. Об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий. На объектах выявили ряд нарушений, в том числе подтвердились факты приписок и сокрытия падежа.

"Тема приписок уже так остро не звучит. Для этого мы ежемесячно силами районных властей с привлечением областных структур проводим инвентаризацию", - сообщил Дмитрий Петрожицкий.

Ситуация в отрасли на жестком контроле Президента Беларуси. По поручению главы государства в стране разработают программу по развитию свиноводства. В Беларуси планируют построить порядка 14 крупных комплексов. Также изучат вопросы реконструкции старых объектов.

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