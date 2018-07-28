Новая страница в истории калийной отрасли Беларуси: набирает обороты строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса в Любанском районе. Славкалий планирует вложить в него 2 миллиарда долларов. По сути, это будет крупный индустриальный кластер, который укрепит экономические позиции страны как на внутреннем, так и внешнем рынках. Калийные удобрения, которые будут здесь производить, дополнят линейку продукции Беларуськалия. Еще это хороший пример того, как благодаря крупным инвестициям не просто создаются предприятия и новые рабочие места, но и преображаются целые регионы. Сегодня стройплощадку ГОКа посетил глава Славкалия Михаил Гуцериев. Российский инвестор всегда пристально наблюдает за ходом строительства. На очередном совещании с подрядными организациями стало известно, какие объекты введут в эксплуатацию уже к концу этого года. Все подробности у Илоны Красутской.

Сентябрь 2015-го жителям Любанского района запомнился особо. На их земле появилось новое крупное предприятие. Символическую капсулу на старте возведения Нежинского горно-обогатительного комбината тогда заложили Глава белорусского государства и российский инвестор Михаил Гуцериев.

С тех пор глава Славкалия частый гость в Беларуси. И это закономерно. Проект масштабный, стоимостью в два миллиарда долларов под контролем Главы государства. Ход строительства Александр Лукашенко часто обсуждает во время личных встреч с инвестором.

Спустя 3 года с момента старта проекта эти земли, богатые полезными ископаемыми, заметно изменились. Инвесторы сделали и первый шаг в развитии социальной инфраструктуры. В прошлом году в Любани сдали в эксплуатацию новый жилой дом на 40 квартир. Площадку строительства ГОКа в очередной раз сегодня посетил Михаил Гуцериев. В интервью он неоднократно заявлял о том, что посвящает проекту 6 выходных в месяц. Сегодня пятница, будний день. Гуцериев расскажет: столь пристальное внимание к проекту не связано с проблемами. Просто он перфекционист во всем, начиная от внешнего вида, и уж, тем более, всего, что касается работы.

Из докладов стало понятно: уже к концу этого года на объекте сдадут 1-й пусковой комплекс понижающей подстанции на 100 кВ "Нежинская" и подъездную дорогу к ГОКу длиной почти 4 км. Завершится и реконструкция железнодорожной станции "Уречье".

ГОК возводят на месте Старобинского месторождения вблизи Солигорска - одного из крупнейших в мире. Разведка участка показала: промзапасы здесь превышают 300 миллионов тонн. Они и стали сырьевой базой для проектирования нового рудника. Максимум за 4 года Славкалий рассчитывает запустить комплекс в Беларуси.

В перспективе комплекс позволит нарастить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тонн в год. Дополнительный экспорт, рост налоговых поступлений - все это придаст дополнительный импульс развитию страны. Финансирует проект крупнейший мировой потребитель калийных удобрений и наш стратегический партнер Китай. После выхода на полную мощность предприятие будет обеспечивать Поднебесную калием - до 2 млн. тонн ежегодно. Экспортом займется Белорусская калийная компания.