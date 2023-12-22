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Надежный резерв белорусской энергосистемы - Лукомльская ГРЭС вырабатывает треть отечественной электроэнергии
На новом объекте Лукомльской государственной районной электростанции завершаются работы. Там идет пусконаладка пиково-резервного энергоисточника мощностью 150 МВт. Его строительство началось в 2020 году. Новое подразделение предназначено для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме Беларуси. При необходимости современное оборудование может начать выработку электрической энергии в считаные минуты после запуска. Станция постоянно модернизируется, сегодня она надежный резерв белорусской энергосистемы. К слову, даже с вводом БелАЭС Лукомльская ГРЭС остается самой мощной в стране. Подробности в материале Ольги Масловской.
Лукомльская ГРЭС - объект режимный. Но для будущих энергетиков экскурсия на самую мощную электростанцию входит в программу обучения. Во 2-й школе Новолукомля работает инженерная группа. Станция готовит кадровый резерв.
У детей горят глаза, им уже интересно. А что будет, когда они начнут вникать во все процессы и придут сюда работать?
Лучшего места для старта в профессии, чем Лукомльская ГРЭС, придумать сложно. Флагман отечественной энергетики, самая мощная электростанция страны. В Новолукомле вырабатывается треть отечественной электроэнергии.
На Лукомльской ГРЭС разработана программа модернизации и капитальных ремонтов до 2030 года. Станция, которая играет важную роль в обеспечении энергетической системыстраны, обновляется постоянно.
Десять лет назад заработала современная и экономичная парогазовая установка, которая помогает получать больше электроэнергии с меньшими затратами. А в эти дни завершается пусконаладка объекта, который был задуман для интеграции атомной электростанции в энергосистему страны: пиково-резервный источник мощностью 150 МВт при необходимости способен начать выработку электричества в считаные минуты.
То, что мы строим, - это совершенно другие технологии, газотурбинные, на базе авиационных двигателей. Этот пиково-резервный источник уже побывал в сети, идет активная наладка, то есть полезный отпуск выдачи электроэнергии уже производился на нем. С вводом атомной станции наша роль стала еще более значимой.
Инновациям здесь говорят да. С начала истории станции зарегистрировано более 13 тыс. рационализаторских предложений. 10,5 тыс. внедрены в производство. Николай Гирдюк за пять лет стал соавтором двадцати перспективных проектов. В их числе виртуальная экскурсия по станции, которая стала пособием для будущих работников ГРЭС.
"Все началось еще в 2013 году, когда мы впервые с коллегами приняли участие в конкурсе "100 идей для РУП "Витебскэнерго". Мы стали частыми его участниками, в год давали от двух до десяти идей. Что-то принимали, что-то отклоняли", - рассказал заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго" Николай Гирдюк.
Лукомльская ГРЭС - место реализации идей, карьерного роста, а еще второй дом. Станция знаменита трудовыми династиями. Их на предприятии больше трех десятков. В семье Колесень три поколения посвятили себя энергетике. Общий трудовой стаж составляет почти век.
"Я всю жизнь здесь отработал, в моей трудовой книжке только одна запись - Лукомльская ГРЭС", - сказал заместитель начальника цеха централизованного ремонта филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго" Анатолий Колесень.
В 2024 году коллектив отметит 55-летие станции. Курс берут на обновление и стабильную работу.
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