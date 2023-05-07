"Надо любить землю, она нам отдаст зерном". Кто они - люди, которые растят хлеб для всей страны?

К сожалению, сейчас идет битва не только за правду и память, но и за продовольствие. Зерновая сделка вновь на устах. А хлеб уже стал валютой и предметом торга в мире. Неслучайно в полях Беларуси кипит работа. Для аграриев весенняя горячая пора - это время, когда нужно успеть, учитывая капризы погоды, сделать все по технологии и вовремя. Впрочем, работая на совесть и с душой, можно успеть напитаться красотой родных широт. И еще раз задуматься, как же прекрасно, когда в стране мирное небо.

20 мая для всех, кто растит наш хлеб, важный день. До этого дня нужно успеть закончить ключевые работы в поле. Как говорят, что посеешь, то и пожнешь. И Президент всегда напоминает: посевная - это время жесткой, практически военной дисциплины.

Так кто они - наши герои, которые воюют за продовольственную безопасность, которая как раз и начинается весной в поле? Подробности у Алеси Высоцкой.

Смолевичский район

Над деревней встало солнце. В воздухе запах зеленой травы и цветущих вишен. Благодать. Душа любящих землю рвется в поле. Жаворонки не спят давно. И это не только о голосистых птицах, поющих над пашней.

Пока родные еще в дреме, Юрий Станкевич уже в тонусе и запрыгивает в машину.

Понятно, хлеб не ждет. Догоним Юрия в поле.Надпись под стеклом красавца-трактора так и зовет записать интервью. На день съемки шла и культивация, и прополка озимых, и горох сеяли. Ко дню эфира, ясно, другие заботы, в сельском хозяйстве ведь часы бегут быстро. И мы тоже ловим счастливые секунды. Не можем упустить красоту вокруг. Места здесь живописные. Весна в самом соку. Люди улыбаются, значит все хорошо.

Просторы сельхозпредприятия "Озерицкий-Агро" кажутся необъятными. Петра Федоренко застаем за оценкой глазом своей работы. Ловим возможность расспросить о жизни.

От моей работы зависит работа других механизаторов, чтобы все сделать хорошо и вовремя, быстро. Я пашу и сам же убираю на комбайне. Мне и самому приятно сделать все красиво, чтобы и самому на комбайне убирать. Всегда видишь свою работу. Петр Федоренко, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"

Супруга Петра в декрете, вот-вот малышку отдаст в сад. Тем более хозяйство и с жильем помогает - это красавцы-домики. Мечты Петра жить в таком коттедже весьма реальны.

В планах такое, чтобы и супруга пришла в хозяйство наше работать. У нас здесь хорошие перспективы на будущее. У нас и работа хорошая, оплачивается очень хорошо. Плюс предоставление жилья. Петр Федоренко, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"

Ковать продовольственную безопасность страны непросто. Труд от зари и до заката. И это как раз тот случай, когда долг зовет. Надо - значит надо! Заботы личные - все потом. Весной в сельском хозяйстве, в поле как в бою - воевать надо. И тут не до личного. Хлеб страны на кону.





Ответственность очень большая, отвечаешь, переживаешь, волнуешься. Нравится работать на земле, делать вклад в страну. Геннадий Ездоков, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"

Работы весной в агробизнесе и не перечесть: вспахать, закультивировать, посадить, подкормить, прополоть, обработать. Цепочка длинная. Технология и жесткая дисциплина, как говорит Александр Лукашенко, в основе урожая. А значит сейчас в поле наши герои.

Сам из деревни, поэтому с самого детства привык трудиться. Родители тоже из деревни. Кому-то же надо на земле работать, не все же будут в городе постоянно, город тоже нужно кормить. Павел Бабук, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"

От этих людей и зависит белорусское продуктовое изобилие. Скромничают, что не ораторы.

Будешь трудиться - будешь что-то иметь. У нас уже создан свой коллектив, все друг друга знаем, понимаем с полуслова. Владимир Юшкевич, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"

К слову, Владимир Юшкевич и Юрий Станкевич убирали вместе. И сегодня вместе сеют. Работу над ошибками для себя лично провели и учли все нюансы. Хотя осенью и так придраться было не к чему.

Надо любить землю, она нам отдаст зерном. Юрий Станкевич, тракторист-машинист ОАО "Озерицкий-Агро"