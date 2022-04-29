Надо спасать эти земли сейчас - Лукашенко потребовал серьезнее заниматься мелиорацией

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Чечерский район потребовал от ответственных должностных лиц серьезнее заниматься вопросами мелиорации земель, сообщает БелТА.



"Это государственный вопрос. Дороги, мелиорация, плодородие земель - это наш вопрос", - сказал Александр Лукашенко.



Особые поручения по этому вопросу Президент дал заместителю премьер-министра Леониду Зайцу: "Возьми - полетай, когда посеют. Ты посмотришь, сколько безалаберности. Надо спасти эти земли сейчас". Глава государства подчеркнул, что каждый год надо мелиорировать 200 тыс. га земель и изыскивать на это средства из разных источников - чего бы это ни стоило. "Это для меня важнейший вопрос", - заявил он.