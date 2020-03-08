Накануне Президент провел встречу с новым вице-премьером и председателем концерна "Белнефтехим"

Ключевая новость для энергетического суверенитета Беларуси неожиданно прозвучала в канун женского праздника - в нерабочую субботу. Вчера Президент оперативно собрал и провел встречу с новым вице-премьером (курирующим нефтехимию) - Юрием Назаровым и председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым.



Главная тема - это нефть, а конкретно - контракт на поставку и переработку шести миллионов тонн сырья. И это тот случай, когда с реализацией схемы не стоит затягивать (видео).



Заявленные шесть миллионов - объем действительно крупный. Это примерно треть от годовой потребности наших НПЗ. А в условиях недопоставок сырья из России - это еще и козырь в переговорах. Напомним, с конца прошлого года мы "бодаемся" за отмену спецпремий российским нефтяникам. Нам предлагают переплачивать их сверх мировой цены.



