Налог на богатство поможет финансировать создание противовирусных вакцин

Налог на богатство может позволить финансировать создание вакцин, которые пригодятся в случае будущих пандемий. Об этом говорится в докладе Банка международных расчетов.

Эксперты указали: мир в будущем может столкнуться с еще более разрушительными, чем COVID-19, пандемиями, а системы здравоохранения различных стран будут не готовы к борьбе с новыми вирусами. Чтобы избежать коллапса, важно наладить глобальное производство вакцин. В этом поможет специальная программа, для участия в которой развитые страны должны будут платить взносы. Собирать деньги планируют с помощью "налога на богатство". Зато вакцины предложено признать глобальным общественным благом, которое будет доступно гражданам всех государств-участниц.