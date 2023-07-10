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Налог на богатство поможет финансировать создание противовирусных вакцин
Налог на богатство может позволить финансировать создание вакцин, которые пригодятся в случае будущих пандемий. Об этом говорится в докладе Банка международных расчетов.
Эксперты указали: мир в будущем может столкнуться с еще более разрушительными, чем COVID-19, пандемиями, а системы здравоохранения различных стран будут не готовы к борьбе с новыми вирусами. Чтобы избежать коллапса, важно наладить глобальное производство вакцин. В этом поможет специальная программа, для участия в которой развитые страны должны будут платить взносы. Собирать деньги планируют с помощью "налога на богатство". Зато вакцины предложено признать глобальным общественным благом, которое будет доступно гражданам всех государств-участниц.
Фото: pixabay.com
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