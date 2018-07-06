Налог на Google оправдал прогнозы

Министерство по налогам и сборам подсчитало прибыль от закона о введении НДС на услуги зарубежных IT-компаний. В налоговом ведомстве заявили: законопроект эффективен и уже принес в казну более 3 миллионов рублей. Кроме того, он помог выровнять условия конкуренции между зарубежными и отечественными E-commerce, которые до этого платили налоги по умолчанию.