Налог на Google оправдал прогнозы
Министерство по налогам и сборам подсчитало прибыль от закона о введении НДС на услуги зарубежных IT-компаний. В налоговом ведомстве заявили: законопроект эффективен и уже принес в казну более 3 миллионов рублей. Кроме того, он помог выровнять условия конкуренции между зарубежными и отечественными E-commerce, которые до этого платили налоги по умолчанию.
В нашей стране в списке плательщиков НДС - 47 интернет-компаний, в том числе крупнейших международных: Google, Яндекс, интернет-такси Uber, компания-учредитель AliExpress. С начала года с них взимается стандартная ставка НДС - 20 %. Правда, как подчеркивают специалисты, на потребителях это нововведение отразится незначительно.