Налоговая льгота для клиентов форекс-компаний стала бессрочной

Отменить подоходный налог на доходы физлиц, полученные при операциях на этом рынке, предлагали еще в 2016 году. До наступившего года эту меру продлевали. По мнению экспертов, эта мера делает Беларусьпривлекательной для зарубежных трейдеров и инвесторов.



