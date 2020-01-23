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Налоговая льгота для клиентов форекс-компаний стала бессрочной

Отменить подоходный налог на доходы физлиц, полученные при операциях на этом рынке, предлагали еще в 2016 году. До наступившего года эту меру продлевали. По мнению экспертов, эта мера делает Беларусьпривлекательной для зарубежных трейдеров и инвесторов.

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