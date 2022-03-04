Налоговая служба Беларуси нацелена на создание комфортных и простых условий для плательщиков

Налоговая служба нацелена на создание комфортных и простых условий для плательщиков. Основное направление на пути к цели - создание различных цифровых сервисов и платформ, которые в итоге приведут к тому, что налоги будет считать сама налоговая служба, а плательщикам будет предъявляться просто сумма налога к уплате. Реализация планов налогового ведомства запланирована на ближайшие два года.