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Налоговая ставка сбора за каждую агроусадьбу - 31 рубль
МНС разъяснило изменения в уплате сбора для ремесленников и субъектов агроэкотуризма. Плательщики обязаны, начиная с марта, производить ежемесячную уплату сбора за каждую агроэкоусадьбу. Например, не позднее 1-го марта - за март. Но есть исключения. Так, за май нужно будет внести оплату не позднее 4 мая, за октябрь - не позднее 3-го.
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