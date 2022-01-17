Налоговая ставка сбора за каждую агроусадьбу - 31 рубль

МНС разъяснило изменения в уплате сбора для ремесленников и субъектов агроэкотуризма. Плательщики обязаны, начиная с марта, производить ежемесячную уплату сбора за каждую агроэкоусадьбу. Например, не позднее 1-го марта - за март. Но есть исключения. Так, за май нужно будет внести оплату не позднее 4 мая, за октябрь - не позднее 3-го.