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НАН: уровень самообеспечения Беларуси молоком достиг 300 %
Автор:Редакция news.by
Уровень самообеспеченности Беларуси молоком вырос до 300 %. Проще говоря, сами белорусы могут потребить лишь около трети производимых в стране молочных продуктов. Остальное отправляется на экспорт.
Что касается других позиций в продовольственной корзине: самообеспеченность мясом составляет 140 %, яйцами - 130 %, овощами и картофелем - более 100 %.
А в целом сельхозпродукция занимает почти четверть (24 %) в структуре товарного экспорта Беларуси. Это позволяет в первую очередь насыщать внутренний рынок и не зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры.