НАН: уровень самообеспечения Беларуси молоком достиг 300 %

Уровень самообеспеченности Беларуси молоком вырос до 300 %. Проще говоря, сами белорусы могут потребить лишь около трети производимых в стране молочных продуктов. Остальное отправляется на экспорт.

Что касается других позиций в продовольственной корзине: самообеспеченность мясом составляет 140 %, яйцами - 130 %, овощами и картофелем - более 100 %.