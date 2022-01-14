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НАН Беларуси разработала комплексную стратегию продовольственной безопасности
Насыщая свой рынок продуктами питания, мы активно продаем и на внешних рынках. Так, за 11 месяцев прошлого года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельхозсырья вырос на 16 %, за рубеж поставлено товаров более чем на 6 млрд долларов США. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет. Наши продукты покупают 106 стран мира.
В то же время мы постоянно уделяем внимание продовольственной безопасности, учитывая мировые тенденции с нехваткой того, что на столе должно быть каждый день. Академия наук Беларуси разработала комплексную научно-обоснованную стратегию и механизмы национальной продовольственной безопасности. Подробнее об этом спросили у тех, кто видит наперед (видео).
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