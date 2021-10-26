Напряженная пора для аграриев - какими темпами идут полевые работы

Руководителям хозяйств приходится решать: что в приоритете, куда отправить рабочие руки и технику. В итоге нарушаются сроки, и цепочка сельхозопераций начинает сыпаться как домино. Так бывает и с осенней вспашкой. А оставить не поднятую зябь до весны, значит потерять потом в урожае. По адресу критических замечаний от главы государства выехала наша съемочная группа.

Рассказывает Ольга Масловская.

Трасса М6. От Минска до Лиды почти 180 километров. Следуем по предположительному маршруту Президента, осматривая территории двух областей уже не с воздуха, а с земли. Сельхозкультуры убраны, земля почти перепахана.

И вот картина напоказ, сразу у дороги. Тут и не поймешь, кому принадлежит. Просто поле и ни одного трактора. У местных интересуемся - чья земля? Отправляют в "Саковщина-Агро". Но там разводят руками. Год назад передали в пользование другому хозяйству - "Бобровичи".

На данной земле, где вы снимали (это у нас занимает 500 гектаров), там 300 гектаров перепахано, 200 остается под внесение органики весной, чтобы в дальнейшем внести кукурузу. Почему вы видели минимальную часть обработки - у нас приобретен новый агрегат, который идет по минимальной обработке, то есть земля не перепахивается. Юрий Белявский, директор СКУ "Бобровичи"





Хозяйство действительно показательное. И конкретное поле - скорее исключение. В Бобровичах поднято 85 % зяби. И это при среднем по Воложинскому району в 33 %. Данные контролирующих органов. В отстающих такие хозяйства как "Подберезье" и "Сивица" - там 17 % и 10 % соответственно. При такой картине экстренное совещание вечером вторника в исполкоме актуально как никогда. Пусть и должно было произойти раньше.













Мы же отправляемся дальше по маршруту. Лидский район. И еще одно поле. Это уже "Едки-Агро".

Заканчиваем уборку кукурузы, до 1 ноября поставлена задача силос убрать. До 7 ноября должны убрать зерно. Ну и активно идет поднятие зяби. Дмитрий Коховец, директор КСУП "Едки-Агро"





И это, судя по вздоху директора, слабая сторона хозяйства. Всего 6 тысяч гектаров пашни. Специализируются на выращивании зерновых и зернобобовых, кукурузе, сахарной свекле и кормовых культурах.

В этом году 5 месяцев назад было присоединено убыточное хозяйство. Поэтому большой объем работы выполняем там по ремонту техники. Поэтому такие низкие цифры. Дмитрий Коховец, директор КСУП "Едки-Агро"





Вы тоже поймите, что на такой объем земли нужна техника, нужны люди. Нет ни того, ни другого. Выбор не велик. Василий Савенок, механизатор КСУП "Едки-Агро"





Осенняя вспашка полей - залог будущего урожая

18-20 сантиметров - идеальная глубина вспашки. От ее качества зависит будущий урожай, поэтому работу доверяют опытным механизаторам.

Закончили уборку кукурузы на силос, потом начали поднимать зябь. Поля есть большие, есть маленькие. Если большие, то гектар больше за день пашется, а так от 15 до 18 гектар. Евгений Леоненко, механизатор УП "Вядерево"

На земле Евгений Леоненко трудится 13 лет. Потомственный хлебороб. В хозяйстве работает отец. Скоро присоединится к вспашке угодий. Пока из четырех "Беларусов" на подъеме зяби задействован один - остальные выполняют другие виды работ.

Осень - напряженная пора. И солому свести надо, кукурузу на силос заготавливали. Ощущается, конечно, дефицит кадров механизаторских. Сергей Кравченко, заместитель директора СУП "Вядерево"

Под осеннюю вспашку в "Вядерево" отведено без малого 1 200 гектаров. Пока пройдено 15 % площадей.

Ориентиром оптимальных сроков подъема зяби служит среднесуточная температура воздуха. В идеале она должна быть не ниже + 10. На севере страны термометр таких значений уже не показывает. Из-за особенностей климата вложиться в технологические сроки аграриям проблематично.

Придется трудиться до самых морозов. Опытные аграрии знают: чем больше вспахал осенью, тем быстрее пойдут дела весной. На сегодня в Витебской области поднято 35 % зяби.

Завершается уборка капусты

А вот работы на овощных полях подходят к завершению. Урожай собран с 90 % площадей. На хранение заложили больше 6 тысяч тонн овощной продукции. В сельхозпредприятии "Рудаково" сейчас убирают капусту. Под белокочанную отведено 16 гектаров.

Если свеклу, картофель надо убрать раньше, успеть до заморозков, то капуста более устойчива к низким температурам. Так что мы не отстаем по уборке капусты. Татьяна Спасибенок, ведущий агроном-овощевод УП "Рудаково"





Убирают кочаны вручную. Так сохраняется товарный вид и продлевается срок их хранения. Урожайность ниже прошлогодней - сказалось засушливое лето, но для обеспечения торговых сетей Витебска овощей хватит.

Капуста будет храниться у нас до мая-апреля. Закладывается в овощехранилище, в котором поддерживается температурный режим от 0 до минус 1 градуса. Тамара Шендюкова, заведующий овощехранилищем УП "Рудаково"

Самые плодородные картофельные поля - на севере Беларуси

Традиционно лидерство за Витебской областью по урожайности второго хлеба - картофеля. Если в среднем по стране с гектара убирали 263 центнера, то в северном регионе - 305. В стабфонды витебские аграрии намерены заложить не менее 6 тысяч тон нового урожая.

Олег Равбис, ученый секретарь аппарата управления Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Каждый год мы стараемся добавлять что-то новое, необычное, районированное. Выбираем сорта на будущее. Берем пробирочное растение и размножаем. Так же к нам пришла "нара", "палац". Из новых сортов, которые увидит наш покупатель, это будет "лель" и "мастак". Тамара Шендюкова, заведующий овощехранилищем УП "Рудаково"





Рекордный урожай кукурузы в Брестской области

Строгое следование технологии плюс благоприятные погодные условия. Как итог - аграрии Брестской области в этом году заготовили 4 800 000 тонн кукурузы на силос. И это исторический максимум. На предприятии "АгроНива" уверены: кормов хватит на год вперед. Организация специализируется на производстве молока, качественным рационом нужно обеспечить 7 тысяч буренок.

Радует урожай и на зеленую массу, и на зерно. В среднем на сегодня имеем почти 400 центнеров кукурузы на зеленую массу. Природные условия сложились очень хорошие. По технологии наши агрономы и механизаторы выполнили все, что требует эта культура, поэтому и результат получается соответственный. Виктор Бобр, директор ОАО "АгроНива"













Задачу, которую поставил глава государства, сельхозпредприятия постараются выполнить в сжатые сроки. Сегодня нам осталось убирать 79 тысяч га кукурузы на зерно, ежедневно убирается около 7 тысяч. Задача, которая поставлена, за 10 дней и до 7 ноября убрать. Кукуруза будет убрана. Осталось убирать 30 тысяч гектаров сахарной свеклы. Четыре сахарных завода, которые работают, планируют до 10 ноября завершить последнюю копку сахарной свеклы и организовать поставки на сахарные комбинаты. Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси



