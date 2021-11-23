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О задачах в АПК Президент Беларуси говорил на встрече с профильными чиновниками
Стратегия и тактика развития аграрной сферы: ситуация в сельском хозяйстве - это главная тема доклада Президенту. Сегодня с отчетом у главы государства - блок правительства, ответственный за АПК: профильный вице-премьер и министр. Последние недели, несмотря на финиш активного сельскохозяйственного сезона, с контроля Александра Лукашенко эта тема не уходит. Главное - Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием, что принципиально важно на фоне повышающегося мирового спроса на продукты питания.
В этом году аграрии положили в закрома более 9 миллионов тонн зерна. В целом полностью обеспечен продовольствием внутренний рынок, растет и экспорт: в сумме по итогам девяти месяцев - свыше 4,5 миллиарда долларов.
Цены на продовольствие в Беларуси объективно продолжат расти на фоне мировой конъюнктуры, однако власти задействуют различные механизмы, чтобы максимально сдерживать этот процесс. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Субботин, который курирует сферу АПК. Также он сделал прогноз относительно ситуации на внутреннем рынке.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я скажу так: дефицита не будет - это 100 %. Потому что мы производим в разы больше, чем нам нужно. И потому, что у нас первое - это собственная продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка. Это - константа, аксиома. Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве. Все объективно растет. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем. Но есть большое количество механизмов, как нивелировать эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоев, это и где-то ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей. Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся. И мы стараемся максимально сдерживать рост цен.
Стратегия и тактика в АПК
Что касается тактики, то Президент прежде давал ряд конкретных поручений. Например, по технике: здесь задача - определить центры, где наши флагманы помогут отремонтировать энергонасыщенные тракторы и комбайны по минимальным ценам в течение зимы. Александр Лукашенко актуализировал задачи по мелиорации. Это своеобразная "встряска" для правительства, и этим нужно заниматься.
Плодородие почв - государственное дело. Оценят за зиму и эффект от создания интеграционных структур в самом северном регионе. А также надоопределиться, какие технологии в животноводстве и не только нужны в будущем. То есть, по риторике Президента понятно, что сельскохозяйственную тему не отложили до весны. Вопросы АПК были и остаются в фокусе внимания.
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