Нарастить общий кредитный портфель до 1-го миллиарда евро планируют Беларусь и ЕИБ

Нарастить общий кредитный портфель до 1-го миллиарда евро в течение трех лет планируют Беларусь и Европейский инвестиционный банк. Об этом во время брифинга заявил вице президент банка Вазил Худак. Ожидается, что годовой объем финансирования социальных и экологических проектов в нашей стране перешагнет отметку в 300 миллионов евро. Только в этом году Европейский инвестиционный банк планирует подписать с нашей страной два кредитных контракта. Общая сумма инвестиций - более 100 миллионов евро. Проекты затронут модернизацию автомобильной дороги М7 и водоочистительных станций.