Народные традиции хлебопечения и шоковая заморозка: как в Беларуси делают хлеб

Хлебная промышленность - одна из ключевых отраслей экономики Беларуси. Пекарные предприятия страны обеспечивают не только внутренний рынок. Свежая и качественная сдобная продукция идет на экспорт благодаря особой технологии - шоковой заморозке. Тогда изделия хранятся полгода, не теряя полезных свойств.

Рекордные намолоты и качество нового урожая только подтверждают: хлебу быть. К слову, в агрокомплексах страны намолочено более 10 млн т зерна, включая рапс. В лидерах Минская область.

В Любанском районе на юге Минской области расположена деревня Жоровка, где можно увидеть историко-культурную ценность с ароматом хлеба.

Один из сельских домов стал хранителем народных традиций хлебопечения. Авторство рецептуры жоровских кулиток принадлежит бабушке и маме Ирины Жудрик.

Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:

"Я получила этот статус - историко-культурной ценности - не за сам процесс хлебопекарства, а за непрерывное 100-летнее пользование этим рецептом. Мая мамочка прожила 90 лет, пока могла, всегда пекла хлеб".

Закваска, мука, соль да вода - вот и все ингредиенты. Правда, в этой простоте и кроется мастерство хозяйки. На глаз Ирина Жудрик делит тесто из деревянной дежи и формирует круглые буханки. Сковороды смазывает салом, а потом ставит в печь. На все про все - пять минут.

В экскурсионной программе "Жораўскі хлебадар" Ирина Михайловна показывает туристам и традиционный способ перемалывания зерен.

Почти полтора часа - и свежие, ароматные буханки готовы. Хоть печь не современная, а классическая - вековая, она и сейчас лучше всего подходит для хлебопечения.

Более 90 лет назад в такие же праздничные ноябрьские дни цеха Борисовского хлебозавода наполнились ароматом свежей выпечки - стройными рядами пошли первые "кирпичики".

Помимо хлебной классики - буханок в темном и светлом цвете - на предприятии каждый год расширяют вкусовую палитру. Новинка этого - хлебец с морской капустой и заварной хлеб с томатом и паприкой. Только на этом предприятии более сотни наименований хлебного ассорти.

От закваски до готового продукта процесс как минимум в 10 манипуляций.

Валентина Булыгина, заквасчик ОАО "Борисовхлебпром":

"От меня зависит многое: если я все сделаю правильно, тестомес правильно замесит. А там уже пойдут машинисты, они свою работу сделают. А пекарь посадит то, что машинисты наформуют. Свою работу сделают качественно, значит, будет качество".