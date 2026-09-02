Население 3,4 млрд человек и ВВП около 27,4 трлн долларов: что собой сегодня представляет ШОС

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Саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества прошел 31 августа - 1 сентября 2026 года в Бишкеке (Кыргызстан).

ШОС на протяжении четверти века преобразовывалась в мощную интеграционную структуру, где игра с нулевой суммой категорически неприемлема. Уважение и взаимопонимание - фундамент взаимодействия.

В структуру входят 10 полноправных членов, среди которых и Беларусь. Общая площадь организации составляет около 36 млн кв. км с населением свыше 3,4 млрд человек. Цифры увеличиваются кратно, если учитывать партнеров по диалогу - их почти два десятка. Экономика, пусть и не была базой для создания организации 25 лет назад, сегодня стала одним из ее ключевых элементов.

Факт По данным Всемирного банка, за 2025 год совокупный номинальный ВВП стран ШОС достиг примерно 27,4 трлн долларов, что соответствует 23 % мировой экономики.

Все заметнее растет экономический вес Китая в организации. Товарооборот КНР с остальными членами ШОС, который на момент создания объединения не превышал 12 млрд долларов, к 2025 году вырос более чем в 40 раз и достиг рекордных 524 млрд долларов. По данным китайского телеканала CGTN, совокупный объем китайских инвестиций в страны ШОС превысил 84 млрд долларов. Пекин открыл на их территории порядка 3 тыс. предприятий, а это около 200 тыс. рабочих мест.

Сегодня ШОС переходит к реализации стратегии развития до 2035 года. Ключевыми темами саммита в Бишкеке стали региональная безопасность, экономическое сотрудничество, искусственный интеллект и его применение. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор и стабильности в Евразии. Белорусский лидер заявил о необходимости формирования новой архитектуры безопасности на этом пространстве. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия, в настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Но в числе важнейших направлений работы - экономика, и совместные инициативы должны давать конкретные результаты, подчеркнул Президент Беларуси.

Китай роботизирует повседневную жизнь умной машины на производствах и всемирных играх человекоподобных роботов. Саммит ШОС прошел в Кыргызстане. Эти и не только темы осветили в новой серии проекта "В эфире Китай".