"Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего". Что Лукашенко потребовал от Белкоопсоюза и почему нельзя потерять эту структуру

Жесткий и принципиальный разговор состоялся в пятницу, 16 февраля, у Александра Лукашенко с активом Белкоопсоюза. Представители этой важнейшей социальной организации (от продавцов до руководителей), как и губернаторы всех областей, приехали в Минск на общее собрание.

Но разговор предсказуемо получился куда шире задач потребкооперации. Структура многоотраслевая. Сегодня это торговля, общепит, заготовка, переработка, промышленные предприятия. Более 5 тысяч магазинов и их альтернатива - автолавки работают и закрывают потребности в сельской местности на 70%.

Как констатировал Александр Лукашенко, претензий к Белкоопсоюзу стало больше: убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, встречаются и жалобы людей. Все это доходит до Президента. Поэтому обсуждалась целая стратегия - как организации в связке с местной вертикалью власти переформатировать работу и заявить о себе.

Подробности рассказала Илона Красутская.

Жесткий разговор

В Минске у каждого жителя магазин расположен чуть ли не под домом. Или, например, в пяти минутах ходьбы. И ассортимент - глаза разбегаются. А если нет желания идти - сделал пару кликов, и курьер приедет в любое удобное время.

Но не все живут в столице. Что действительно нужно, чтобы не было этого разрыва, начиная от ассортимента, между городом и деревней?

Все мы часто ездим по стране: командировки, путешествия и так далее. Бывает, чуть отъехали от города - и сразу контраст. Да, есть какие-то продукты на прилавке, но порой смотришь и не знаешь: а брать-то что?! А если это деревня, где живут 30 человек, и туда только в определенное время приезжает автолавка?! Достаточно поставить себя на место тех людей, которые пришли в магазин, а там… это скудненько, то не привезли. Сразу что? Возмущение. Забыли, обидели - значит, обманули. У нас ведь как? Что не случись - начинается "дойду до Президента". Только вот не нужно, чтобы чьи-то косяки на местах ассоциировались с тем, что глобально все у нас плохо. Т.е. люди, которые работают в такой социально значимой сфере, как потребкооперация, уж точно должны понимать это.

"Потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не должны, просто не имеем права. Мы должны заставить ее работать. И не надо в очередной раз рассказывать про сложные условия. В них, в этих условиях, все работают", - подчеркнул глава государства.

Президент констатировал: "В отличие от частников вам оказывается серьезная поддержка из бюджета. А потому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу".

Александр Лукашенко адресовал критические замечания не только руководителям разных уровней Белкоопсоюза. Он напомнил: "Два года назад мы договорились о плотном взаимодействии с органами власти. Но полноценной поддержки как не было, так и нет. Председатели облисполкомов, Минского горисполкома, райисполкомов по-прежнему не видят развития Белкоопсоюза среди своих первостепенных задач".

Глава государства заострил тему слабой роли местных властей во взаимодействии с потребкооперацией: "Губернаторы считают своей задачей: посеял, убрал, отчитался. Про председателей райисполкомов я и не говорю. Их вообще не видно. Займитесь этим вопросом".

Когда звучит что-то про Белкоопсоюз, наши оппоненты сразу цепляются за его убыточность. Мол, тут и говорить больше нечего. Хотя обесценивать и принимать как должное - это и у нас принято. Просто чего хотят? Убыточно, значит, что? Все взяли и закрыли, людей распустили, оставили голодными?

Пример - деревня Канютичи Минского района. Казалось бы, рядом со столицей, но частник сюда не спешит. Что уж говорить про другие удаленные уголки! Потому что нерентабельно обслуживать пару сотен человек. А магазин "Урожайный" от Белкоопсоюза работает и на соседние деревни, куда приезжает только автолавка. Из плюсов - можно по телефону сделать так называемый предзаказ продуктов. Или если пенсионер плохо себя чувствует, позвонив продавцу, попросить оставить товар.

Т.е. именно Белкоопсоюз со своими магазинами и автолавками добирается в самые удаленные уголки страны, где живут чьи-то бабушки и дедушки. И если где-то что не так, и человек пожилого возраста видео с возмущением на эту тему в TikTok не записал, не факт, что это не сделает родственник. А потом докладные записки на столе у Президента и соответствующие кадровые решения. Хотя, если вдуматься, разве это президентский уровень - такие вопросы?!





Глава государства пояснил, что все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров, и это не случайно. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, не допускать расслабления, в том числе с учетом обстановки вокруг страны.

Поэтому и речь о том, что все начинается с команды. И стратегии. Работать по-старому, как 20-30 лет назад (бери любую отрасль), не получится. А если да, то конечно, тогда только убытки.

Даже на примере потребкооперации, банально - люди засмеют. Молодежь лучше в Мак.бай или BurgerKing сходит.

Если там такие очереди и спрос - значит не предложили что-то лучшее. А питание - это здоровье нации. И само понятие "стол" такое объединяющее. Вот и ответ, почему спрос у Президента такой жесткий.

Он как политик, который в самое непростое время - 90-е не дал развалить Белкоопсоюз, получается свое имя под этим поставил.

Сохранили коллективы, дали рабочие места, государство продолжает оказывать финансовую поддержку.

Поэтому и смысл - быть монолитом, командой, не создавать внутренних проблем на ровном месте, когда нам их и так охотно хотят добавить наши "доброжелатели".

"Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые (в отношении Беларуси что касается), поражения России в войне с Украиной", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел цитату переговоров беглых с отдельными лицами на Западе: "Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России".

"Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новые "дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы" на Западе, - пояснил глава государства. - Кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я - ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли".

Качество - наш бренд. Особенно, что касается продуктов питания. Миллиарды прибыли приносит экспорт, и многие просят только белорусское.

Сложился стереотип, что если Белкоопсоюз, то ему дорога в регионы.

Но глава государства говорит: пожалуйста, зарабатывайте и в Минске, и в других крупных городах. Звучал пример с Першым гандлёвым, где все белорусское и не протолкнуться. А Белкоопсоюз там только шубы свои показывает. Понятно, расчет на то, что в Минске такое купят охотнее.

А ведь то, что производит потребкооперация, это очень вкусно: хлеб, сало, соленья. Продолжать можно бесконечно. Так что в Год качества такой многоотраслевой организации можно развернуться по полной. Тем более сейчас во главе Белкоопсоюза стала женщина. Уж она как настоящая хозяйка, в активе которой была и дипломатическая карьера, должна знать что к чему.

"Продукция натуральная, качественная, по традиционным рецептам. Это в Минске люди, которые в основном уже забыли это, купят с удовольствием. И туристы. А вам дополнительная реклама, - сказал Президент. - Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями, стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского".

Опять же на примере потребкооперации. Ведь сельчане работают в том числе для ее предприятий: на земле выращивают, убирают хлеб, трудятся в животноводстве. Как крупнейший оператор, организация должна грамотно выстраивать работу со своими же людьми.

Деревню в Беларуси будут поддерживать и развивать. Это и о президентских указах с заманчивой ценой на свой домик в сельской местности. И если у людей есть такая потребность, важно, чтобы энтузиазм не пропал после похода в местный магазин, разбитой дороги и так далее.

"Сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. И я не зря повторяю: если потеряем деревню - потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего", - подчеркнул глава государства.