Наших товаров в IKEA станет больше

На 200 миллионов евро белорусские предприятия намерены реализовать продукцию через шведскую сеть, которая планирует в ближайший год вдвое увеличить закупки именно в нашей стране. Об этом журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. Также Дмитрий Мирончик отметил, что этот год стал особенным - Беларусь открыла представительства во всех странах Северной Европы, что повлияло на интенсивность развития двусторонних отношений.