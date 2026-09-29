"Нашли новые точки соприкосновения" - Кухарев о сотрудничестве Минска и Ульяновской области

Краткий пересказ от ИИ

Новые точки сотрудничества Минск и Ульяновская область обсудили в Минском городском технопарке. Его резиденты активно участвуют в производстве продукции промышленного и медицинского назначения.

Делегация Ульяновской области с визитом в Минске

Делегация Ульяновской области в эти дни находится с рабочим визитом в Минске. Партнерство российского региона охватывает практически все сферы жизни: экономику, образование, медицину, транспорт и промышленность. Об этом говорят и хорошие цифры, за 2 года подписано более 10 выгодных контрактов.

"В преддверии большого мероприятия - промышленной выставки, сегодня мы встречаем делегацию Ульяновской области. Это регион, с которым у нас уже налажены давние взаимоотношения, как в экономической, так и в культурной, туристической сфере, - рассказал Александр Комендант, первый зампредседателя Мингорисполкома. - Приятно, что сегодня делегация Ульяновской области приехала в расширенном составе. Это около 20 субъектов, которые заинтересованы в сотрудничестве с реальным сектором города Минска. Программа сегодня обширная. Начинаем мы ее с Минского технопарка".

"Динамика нашего товарооборота бьет все рекорды. 2025, 2024 год - плюс 15 %. Первое полугодие 2026-го к первому полугодию 2025 года - плюс 42 %. Это просто колоссальная цифра, это результат нашего тесного взаимодействия, - отметил Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России. - Ежегодно мы проводим заседание рабочей группы, где анализируем, что сделано за предыдущий год, и планируем, какую работу мы будем проводить в следующие годы".

Алексей Русских и Владимир Кухарев

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Выстроилась системная работа, которая охватывает очень многие направления. То есть мы работаем не по отдельным каким-то участкам, а охвачены отрасли, которые взаимосвязаны между собой, и это дает взаимовыгодное сотрудничество и интерес. И сегодня, благодаря этому, мы уже нашли новые точки соприкосновения. Это именно предложения бизнеса".

Он отметил, что представители бизнеса изучают возможности друг друга и приезжают на профильные мероприятия с конкретными предложениями.

Рабочая поездка Ульяновской области продолжится 30 сентября. В планах посещение промышленных предприятий и социальных и образовательных учреждений.